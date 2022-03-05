Пушилин: «Азов» препятствует выходу мирных жителей из Мариуполя

В субботу, 5 марта, из Мариуполя по гуманитарному коридору пока не вышел ни один человек. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, обороняющий город батальон украинских националистов «Азов» не информирует мирное население о наличии гуманитарного коридора.

«Информацию о гуманитарных коридорах крайне трудно туда доставлять. Но мы уже третий день предпринимаем попытки через любые способы, через любые мессенджеры, через любые другие каналы сообщить гражданскому населению, что такой гуманитарный коридор существует», — заявил Пушилин в интервью «Россия 24».

Батальон «Азов» распространяет в социальных сетях дезинформацию о том, что гуманитарный коридор из города еще не согласован.

В пятницу выйти из Мариуполя удалось только одной семье, о чем «Ридус» писал ранее.



Пушилин также сказал, что боевики «Азова», вероятно, взорвали в Мариуполе жилой дом. Под завалами оказались 200 мирных граждан, в том числе и дети. Сейчас эта информация проверяется.



3 марта глава ЧР Рамзан Кадыров пообещал 500 тысяч долларов за «голову каждого командира» из батальона украинских националистов «Азов» и батальона чеченских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ.