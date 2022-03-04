В Верховной Раде подтвердили слова Володина о бегстве Зеленского
- 04 марта 2022, 19:20
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Депутат Верховной Рады Илья Кива подтвердил слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о бегстве президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.
«Главнокомандующий Вооруженных сил Украины пересек сегодня границу. Сейчас он находится в американском посольстве в Польше и чувствует себя в безопасности. Именно из Польши он продолжит утилизировать украинскую армию и мирное население, отдавая безумные приказы, которые обходятся в тысячи человеческих жизней», — заявил Кива.
Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Зеленский бежал из страны в Польшу. В офисе президента Украины отказались комментировать эту информацию.
Войти через социальные сети: