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002313

В магазинах Киева заканчиваются продукты

Эдуард Футурье
Киев.

Киев.

© EPA / TASS

В Киеве назревает гуманитарная катастрофа. Судя по фото и видео, которые публикует украинский Telegram-канал «Новое издание», в магазинах украинской столицы заканчиваются продукты питания и товары первой необходимости.

Ресурс «Украина-24» утверждает, что до гуманитарной катастрофы еще далеко. А пустые полки — результат активности киевлян, которые «смели все товары», чтобы сделать как можно больше запасов.

По словам автора Bloomberg Карлоса Каминады, гуманитарные проблемы из-за кризиса на Украине грозят и Европе. Речь идет о нарушении ключевых поставок энергии, сельскохозяйственных культур и металлов, пишет «Ридус».

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