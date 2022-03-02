В магазинах Киева заканчиваются продукты

В Киеве назревает гуманитарная катастрофа. Судя по фото и видео, которые публикует украинский Telegram-канал «Новое издание», в магазинах украинской столицы заканчиваются продукты питания и товары первой необходимости.

Ресурс «Украина-24» утверждает, что до гуманитарной катастрофы еще далеко. А пустые полки — результат активности киевлян, которые «смели все товары», чтобы сделать как можно больше запасов.



По словам автора Bloomberg Карлоса Каминады, гуманитарные проблемы из-за кризиса на Украине грозят и Европе. Речь идет о нарушении ключевых поставок энергии, сельскохозяйственных культур и металлов, пишет «Ридус».