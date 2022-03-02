Российские военные сняли флаг Украины в Херсоне и передали горожанам

Российские военные, которые заняли Херсон, сняли украинский флаг с одного из правительственных зданий и передали его местным жителям. Об этом можно судить по видео, которое выложили в Сеть горожане.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Он опасается, что действующие до сегодняшнего дня главы двух регионов — Александр Скичко и Сергей Гриневецкий — «испытывают симпатии к российским войскам».



Кресла Скичко и Гриневецкого заняли военные. Новым главой Одесской области стал Максим Марченко, который во время начала войны в Донбассе командовал националистическим батальоном «Айдар». В Черкасской области власть перешла в руки Игоря Табуреца. До этого он служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.