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Российские военные сняли флаг Украины в Херсоне и передали горожанам

Эдуард Футурье
Российский солдат несет флаг Украины.

Российский солдат несет флаг Украины.

Российские военные, которые заняли Херсон, сняли украинский флаг с одного из правительственных зданий и передали его местным жителям. Об этом можно судить по видео, которое выложили в Сеть горожане. 

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Он опасается, что действующие до сегодняшнего дня главы двух регионов — Александр Скичко и Сергей Гриневецкий — «испытывают симпатии к российским войскам».

Кресла Скичко и Гриневецкого заняли военные. Новым главой Одесской области стал Максим Марченко, который во время начала войны в Донбассе командовал националистическим батальоном «Айдар». В Черкасской области власть перешла в руки Игоря Табуреца. До этого он служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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