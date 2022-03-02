«Командиров не было»: появилось видео с украинскими пленными
- 02 марта 2022, 11:01
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
RT распространил видео с украинскими военными, которые попали в плен к российским войскам во время боев за Волноваху. Один из украинцев был ранен. Ему оказали медицинскую помощь.
«У нас не было ни командиров, никого… Нам сказали ждать. Чего ждать, кого ждать — непонятно», — утверждают украинские солдаты.
На Украине продолжается военная спецоперация Вооруженных сил РФ, начатая 24 февраля. Российской армией взяты Мелитополь, Бердянск, Херсон, Волноваха и другие населенные пункты.
Также наносятся удары по Киеву. Минувшей ночью высокоточным оружием были обстреляны технологические объекты СБУ и 72-го центра информационно-психологических спецопераций, откуда велась активная пропагандистская работа в Рунете. Кроме того, вооруженные силы РФ вывели из строя аппаратную вещания украинского телевидения.
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