«Командиров не было»: появилось видео с украинскими пленными

RT распространил видео с украинскими военными, которые попали в плен к российским войскам во время боев за Волноваху. Один из украинцев был ранен. Ему оказали медицинскую помощь.

«У нас не было ни командиров, никого… Нам сказали ждать. Чего ждать, кого ждать — непонятно», — утверждают украинские солдаты.

На Украине продолжается военная спецоперация Вооруженных сил РФ, начатая 24 февраля. Российской армией взяты Мелитополь, Бердянск, Херсон, Волноваха и другие населенные пункты.

Также наносятся удары по Киеву. Минувшей ночью высокоточным оружием были обстреляны технологические объекты СБУ и 72-го центра информационно-психологических спецопераций, откуда велась активная пропагандистская работа в Рунете. Кроме того, вооруженные силы РФ вывели из строя аппаратную вещания украинского телевидения.

