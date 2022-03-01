Матвейчев: памятники во Львове должны стоять не Бандере, а его жертвам

Международный общественный трибунал по расследованию действий украинских националистов обязан приступить к работе как можно быстрее. Такое мнение высказал депутат Госдумы Олег Матвеев, комментируя заявление члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева о создании журналистами и правозащитниками данного трибунала.

Ранее Григорьев отметил, что на протяжении восьми лет Общественная палата вела мониторинг ситуации на Украине, фиксировала военные преступления националистов, в том числе беседуя с непосредственными жертвами киевского режима.

«Репрессии против инакомыслящих, преследование журналистов, в том числе убийство журналистов, политические убийства, террор по отношению к инакомыслящим, наступление на свободу слова, на православную церковь, гонения на верующих. Весь набор нарушения прав человека демонстрировал киевский режим», — подчеркнул Максим Григорьев в ходе круглого стола «Военные преступления украинских националистов: почему 8 лет США и Европа покрывали карателей?».



В связи с наступлением российских войск собрание доказательств преступлений украинских националистов пополнится новыми шокирующими материалами, уверен Олег Матвейчев.

«Мы получаем доступ к всевозможным захоронениям. Общаемся со свидетелями преступлений. Даже некоторые националисты дают показания в надежде на снисхождение. Украинские националисты были уверены, что их никогда не настигнет кара, ведь Запад якобы с ними. Поэтому они не особо скрывали места преступлений, поскольку не думали, что придется бежать», — пояснил парламентарий.

«Безусловно, расследование нужно вести максимально публично. И начинать надо прямо сейчас. Россия претерпевает мощнейшую информационную атаку Запада. И если мы подождем еще месяц, то нас обвинят в том, что, дескать, мы сами все это сфальсифицировали. Кроме того, к расследованию должны привлекаться специалисты из разных стран: врачи, патологоанатомы и так далее. Чтобы доказательства были железными», — добавил Матвейчев.

По мнению парламентария, специальная военная операция России окончится международным трибуналом над украинскими военными преступниками. При этом желательно, считает Матвейчев, чтобы процесс проходил во Львове.

«Я думаю, мир нуждается во втором Нюрнбергском процессе. Хотелось бы, чтобы он состоялся во Львове. Чтобы этот город ассоциировался с местом, где осудили нацизм, а не с местом, где этот нацизм в очередной раз расцвел. И памятники там должны стоять не Степану Бандере, а жертвам украинского национализма», — заключил народный избранник.