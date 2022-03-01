Шойгу рассказал, когда закончится военная спецоперация на Украине

Российская армия не закончит специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Главной целью России, по словам Шойгу, является защита государства от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые стараются использовать украинский народ в борьбе против РФ. Он обратил внимание, что российские военные не оккупируют территорию Украины и принимают все меры для обеспечения безопасности мирного населения. Удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам, указал министр обороны.

В то же время вооруженные силы Украины оборудуют огневые точки во дворах жилых домов, размещая там реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные пулемёты.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита», — отметил Сергей Шойгу.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала проведения спецоперации российские вооруженные силы поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.