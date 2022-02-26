Малькевич предупредил россиян о возможной «цифровой эвакуации» с площадок Meta

Первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич предупредил региональные власти РФ и простых россиян о возможной «цифровой эвакуации» с площадок корпорации Meta — Facebook и Instagram.

«С октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал минимум 23 случая цензуры в отношении российских СМИ в социальной сети Facebook. Речь идет о жесткой цензуре в отношении СМИ. Блокировки акаунтов обычных российских пользователей исчисляются сотнями. Россия вынуждена реагировать», — заявил Малькевич в интервью «Ридусу», комментируя решение Роскомнадзора о начале частичного ограничения доступа к Facebook.

Общественник обратил внимание, что Meta — едва ли не единственная глобальная корпорация, которая категорически не хочет исполнять существующий в России закон о «приземлении» иностранных IT-компаний в юрисдикции РФ.

«Таким образом, мы должны все быть готовы к цифровой эвакуации с площадок Meta. Особенно исполнительная власть в регионах, вложившая огромные средства в продвижение аккаунтов в Instagrame. Пусть уже сейчас пресс-службы региональных властей начинают спасать контент — копировать все важное, что есть в их аккаунтах. Наши противники в любой момент могут дернуть рубильник и лишить нас цифрового капитала», — заключил Александр Малькевич.

Депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что с начала военной операции вооруженных сил России на Украине Facebook «фактически занял сторону официального Киева». О политическом нейтралитете речи, увы, не идет.

«Объективностью соцсеть давно уже не страдает, про её манипуляции с новостями и рекомендациями знают во всем мире. А тут еще и служба модерации в Варшаве, с известной позицией по украинскому направлению», — пояснил Горелкин.



«В отношении Facebook Роскомнадзор применяет ту же процедуру, что ранее успешно опробовал с Twitter, когда тот отказывался убирать деструктивный контент. Штрафы тогда не помогали, а ограничение скорости ресурса сработало», — добавил парламентарий.

Ранее эксперты не раз подчеркивали, что Россия открыта для всех мировых корпораций, желающих работать на ее территории. Единственное требование — соблюдение законов РФ. Meta может запросто восстановить нормальную работу Facebook, если перестанет отказываться от контактов с Роскомнадзором.

24 февраля социальная сеть Facebook заблокировала официальные аккаунты телеканала «Звезда», РИА Новости, информационных агенств «Лента.ру» и «Газета.ру». Подобные действия запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Роскомнадзор направил в Meta запрос с требованием снять ограничения. Однако в корпорации проигнорировали обращение со стороны регулятора.