Российский солдат погиб, защищая двух украинок от ВСУ

Накануне в соцсетях появилась леденящая душу история украинки по имени Каролина. Она рассказала, что ехала с матерью на автомобиле и попала под обстрел. Мать Каролины погибла. Украинка обвинила в трагедии российских военных.

В действительности дело обстояло совершенно не так, как говорит Каролина на видео, выложенном в Instagram. Они с матерью действительно попали под обстрел, однако огонь вели не солдаты России, а военнослужащие ВСУ.

«Женщины укрылись вместе с российскими солдатами, даже не зная о том, что они не из ВСУ. Сегодня блогер вернулась на место боя и сняла тела погибшей матери и солдата, который, по ее словам, пытался их защитить. Это солдат вооруженных сил России, что видно по его форме, снаряжению и георгиевской ленте», — сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Фотографии тел матери Каролины и российского военного можно посмотреть здесь. Мы их не будем публиковать из этических соображений.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны.