«Бесславный конец актера»: Володин назвал главные ошибки Зеленского
- 25 февраля 2022, 11:42
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал главные ошибки президента Украины Владимира Зеленского.
Первой ошибкой, считает Володин, является то, что возглавляемая Зеленским Украина «отказалась проводить собственную независимую политику, а предпочла сделать ставку на Вашингтон».
«Зеленский забыл об интересах простых украинцев. Он мог сделать страну внеблоковой, нейтральной, но зачем-то втянул её в НАТО. Североатлантический альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны», — пояснил Володин.
Вторая ошибка — нежелание садиться за стол переговоров с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. «Что это? Гордыня? Отсутствие политического опыта? Безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — рассуждает председатель нижней палаты.
И третья ошибка — угрозы президента Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, что стало, по мнению Вячеслава Володина, «проблемой глобальной безопасности».
«Вчера американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли. Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей», — заключил Володин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны.
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