В Краснодарском крае разорвался выпущенный со стороны Украины боеприпас

Вблизи населенного пункта Широчанка в Краснодарском крае разорвался боеприпас, прилетевший со стороны Украины, сообщает региональное погрануправление ФСБ.

«Жертв и пострадавших нет», — приводит сообщение газета «Известия».

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защитить Донецкую и Луганскую народные республики от угрозы со стороны Украины. Он также предупредил о «незамедлительности» ответа для внешних сил, которые могут попытаться угрожать безопасности России.

В Минобороны РФ заверили, что, поскольку российская армия не наносит ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов по городам, гражданское население не пострадает.

Позднее появилась информация, что украинские пограничники массово оставили свои посты на российско-украинской границе.