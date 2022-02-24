«Нацизму в Киеве не место»: политолог Марат Баширов объяснил суть операции на Украине

Суть специальной военной операции на Украине — защита России и жителей Донбасса. Удары в основном наносятся по военной инфраструктуре, чтобы в будущем Североатлантический альянс (НАТО) не смог ею воспользоваться. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Марат Баширов.

«Вооруженные силы Украины предприняли попытки войти в Луганск и Донецк и навязать подразделениям Народной милиции боевые действия в городских условиях. Они были отбиты, в противном случае дело могло обернуться огромными жертвами среди мирного населения», — отметил эксперт.

Баширов обратил внимание на то, что в украинских армейских частях сейчас находятся около четырехсот военных советников НАТО.

«Как заявил наш президент Владимир Путин, странам НАТО не стоит помогать нынешнему нацистскому режиму в Киеве удержаться у власти. Он должен уйти. А дальше будет решать народ Украины. Это не дело Российской Федерации. Наше дело — обеспечить собственную безопасность и безопасность Донбасса», — заключил Марат Баширов.

Ранее Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, Россия на протяжении трех десятилетий «пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе, однако все это время сталкивалась с циничным обманом, враньем, попытками давления и шантажа».

«Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную», — утверждает Владимир Путин.



По данным Минобороны РФ, военная инфраструктура авиабаз Вооруженных сил Украины уже выведена из строя, а силы ПВО подавлены.