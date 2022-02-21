Путин сообщил Макрону и Шольцу о подготовке указа о признании ДНР и ЛНР

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский лидер Владимир Путин заявил, что «в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ» о признании ДНР и ЛНР.

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ рассказал Макрону и Шольцу об итогах расширенного заседания Совбеза РФ, на котором «рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик».

Путин также напомнил, что руководство ДНР и ЛНР обратилось к России с просьбой признать их «в связи с военной агрессией украинской власти и массированными обстрелами Донбасса, в результате чего страдает гражданское население».

В ответ Макрон и Шольц выразили разочарование таким развитием событий, но заявили о своей готовности к продолжению контактов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Источники, близкие к Офису главы государства, утверждают, что украинскому лидеру это необходимо, поскольку в таком случае Зеленский сможет отказаться от выполнения Минских соглашений и от внесения изменений в Конституцию об особом статусе самопровозглашенных республик, неподконтрольных Киеву.

