Захарова обвинила Зеленского в цинизме после его высказывания о Донбассе

Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии погибших и раненых в Донбассе вызвали возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Заявление „они стреляют сами“ в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала дипломат в Telegram-канале.

По ее словам, все обстрелы на линии соприкосновения, которых значительно больше со стороны подконтрольных Украине сил, фиксирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Захарова предположила, что, возможно, именно поэтому Вашингтон отозвал из миссии американских наблюдателей, чтобы не было свидетелей из их числа. «Ведь он могли бы обвинить свое правительство во лжи», — подчеркнула она.

Как отмечает газета «Известия», ранее на конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский заявил: «Там никто не ранен и не убит. Они стреляют сами, это такой цинизм».

Накануне ОБСЕ выразила обеспокоенность значительным ухудшением ситуации на востоке Украины и призвала к деэскалации в регионе. По данным организации, за сутки в ДНР было зафиксировано 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, несмотря на желание ДНР и ЛНР решить все вопросы мирным путем, обстрелял утром из минометов территории самопровозглашенных республик. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков.

В пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР заявили о начале эвакуации мирных жителей из-за опасения начала боевых действий со стороны Украины.