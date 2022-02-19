Эксперт: ГБУ «Жилищник» безнаказанно калечит людей и портит их имущество

В пятницу, 18 февраля, в Москве трагически погибла женщина. Ей на голову упала с крыши пятиэтажного дома глыба льда. Инцидент произошел на 13-й Парковой улице.

В столичной прокуратуре сообщили, что в момент смерти женщины ГБУ «Жилищник» проводило на Парковой улице работы по очистке крыш от наледи. В Следственном комитете РФ уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

От безалаберности ГБУ «Жилищник» страдает также имущество москвичей. Люди размещают в соцсетях фотографии автомобилей с пробитыми из-за падения ледяных глыб крышами.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, российские коммунальщики, причиняя вред здоровью и имуществу граждан, фактически не несут никакой отвественности.



«Они прикрываются сложной процедурой взыскания ущерба. Водители, чьи машины пострадали от наледи, понимают, что судиться с ГБУ „Жилищник“ они будут годами, потеряют огромное количество времени и сил. Проще отремонтировать автомобиль за свой счет. В общем, управляющие компании избегают наказания. Если, конечно, мы не говорим о таких экстраординарных происшествиях, как полное уничтожение автомобиля либо гибель человека… Зачем коммунальщикам следить за порядком на улицах, если в случае чего их не накажут?» — пояснил общественник.

По мнению Шкуматова, в России необходимо создать систему страхования гражданской отвественности управляющих компаний.

«Речь идет не только о падающей наледи, но и о тех ситуациях, когда человек, допустим, шел по улице, поскользнулся и сломал ногу. Люди, попадая в подобные происшествия, должны без проблем получать компенсацию. Кроме того, если управляющая компания плохо следит за вверенной ей территорией, то страховка для нее на следующий год должна стоить в несколько раз дороже. Тогда, на мой взгляд, коммунальщики станут относиться к своим обязанностям более ответственно», — заключил Петр Шкуматов.