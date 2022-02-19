Столтенберг пригрозил увеличить силы НАТО на границах с РФ

В ответ на попытки Кремля воспрепятствовать расширению НАТО на восток генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригрозил увеличить силы военного блока на границах РФ.

По его словам, если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил альянса на своих границах, она получит лишь «больше НАТО».

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Столтенберг отметил, что «нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности».

В очередной раз он напомнил, что НАТО — оборонный альянс, который не угрожает России или кому бы то ни было еще.

Столтенберг подчеркнул, что для защиты членов НАТО будут приняты все необходимые меры. Он добавил, что если Кремль намерен разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс.

Ранее Столтенберг назвал расширение военного блока на восток «историей большого успеха».



Как сообщал «Ридус», экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что НАТО может «разорваться» из-за России, поскольку «время на стороне Владимира Путина».