Глава ВОЗ: созданы условия для появления более опасного штамма коронавируса

В настоящее время в мире сложились «идеальные условия» для возникновения более заразного и опасного варианта коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась» привели два фактора: вакцинация большинства населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания.

В этой связи глава ВОЗ напомнил, что каждую неделю от COVID-19 в мире умирают около 70 тысяч человек, системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса является недостаточным.

Между тем Гебрейесус обратил внимание, что сейчас у мирового сообщества уже есть «инструменты и ноу-хау» для того, чтобы в 2022 году положить конец пандемии коронавируса как «глобальной чрезвычайной ситуации».

«Прекращение этой пандемии должно находиться в фокусе нашего внимания», — подчеркнул он. Глава ВОЗ также призвал «усвоить уроки, которым она учит».

Ранее в ВОЗ сообщили, что за минувшую неделю заразились коронавирусной инфекцией более 16 миллионов человек, а умерли более 74 тысяч. И хотя число инфицированных снизилось на 19% по сравнению с предшествующими семью днями, количество летальных исходов выросло на 4%.