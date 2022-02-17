Эпидемиолог Горелов перечислил тяжелые последствия «омикрона»

В последнее время количество госпитализаций с COVID-19 не снижается. В России ежедневно на больничные койки попадает около 20 тысяч человек, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, надежды на то, что омикрон-штамм будет переноситься как обычная простуда, оказались слишком радужными.

«Да, само заболевание может протекать легче, но при этом тяжелые отложенные последствия такие же, как и с другими штаммами», — цитирует его kp.ru.

Он также отметил, что, по данным шведских медиков, постковидный синдром в том или ином проявлении наблюдается у каждого третьего ребенка. Горелов объяснил, что причины этого кроются в генетической особенности вируса, так как он «садится» на рецепторы всех органов и систем, поражает в первую очередь сосуды, крупные и мелкие, легочную и нервную ткани.

«Поэтому в постковиде мы наблюдаем очень много проблем с сердечно-сосудистой системой и неврологических. Но так или иначе ковид поражает те органы, которые уже были на грани возможного заболевания», — рассказал эпидемиолог.

Ученый обратил внимание, что у каждого третьего переболевшего возникают неврологические проблемы, а чем тяжелее было перенесено заболевание, тем жестче и возможные последствия.

Впрочем, у тех, кто перенес само заболевание бессимптомно, тоже может наблюдаться постковидный синдром, добавил он.

Ранее Горелов сообщил, что при распространении омикрон-штамма доля детей среди заболевших выросла с 10−11% до 15%.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков предположил, что у переболевших этим вариантом коронавируса ухудшится сон, усилятся головные боли и повысится тревожность.

