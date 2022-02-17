Жительница Петербурга пострадала при обрушении части фасада здания

В Петербурге обрушилась часть фасада бывшего здания завода «Красный треугольник».

ЧП произошло на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе.

Как сообщил источник «РЕН ТВ», фасад обрушился на тротуар и деревья на площади 150 квадратных метров.

В результате серьезные травмы получила женщина, на которую упало дерево. Также пострадали еще два человека, уточняет телеканал.

По информации ФАН, у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча и ушибы.

Источник издания в экстренных службах рассказал о том, что под обломками рухнувшего фасада оказался автомобиль. Спасатели пытаются его деблокировать.

Также сообщается об опасности обрушения корпуса здания.

Кроме того, проводится поисково-спасательная операция с целью обнаружения людей, которые могут находиться под завалами.