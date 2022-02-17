Жительница Петербурга пострадала при обрушении части фасада здания
- 17 февраля 2022, 21:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Петербурге обрушилась часть фасада бывшего здания завода «Красный треугольник».
ЧП произошло на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе.
Как сообщил источник «РЕН ТВ», фасад обрушился на тротуар и деревья на площади 150 квадратных метров.
В результате серьезные травмы получила женщина, на которую упало дерево. Также пострадали еще два человека, уточняет телеканал.
По информации ФАН, у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча и ушибы.
Источник издания в экстренных службах рассказал о том, что под обломками рухнувшего фасада оказался автомобиль. Спасатели пытаются его деблокировать.
Также сообщается об опасности обрушения корпуса здания.
Кроме того, проводится поисково-спасательная операция с целью обнаружения людей, которые могут находиться под завалами.
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