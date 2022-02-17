Заместителя посла США в РФ выслали из Москвы
- 17 февраля 2022, 17:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из России выслан заместитель посла США Барт Горман.
Об этом сообщило американское посольство в Москве.
Как заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.
Известно также, что Горман отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.
Информация о высылке Гормана появилась после визита посла США Джона Салливана в МИД РФ. Он покинул здание ведомства спустя 15 минут и отказался от комментариев.
Между тем в посольстве США сочли его высылку необоснованной и пригрозили ответными мерами.
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