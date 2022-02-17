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Заместителя посла США в РФ выслали из Москвы

Георгий Самсонов
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман (на первом плане) у здания МИД РФ на Смоленской площади.

Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман (на первом плане) у здания МИД РФ на Смоленской площади.

© Владимир Гердо / ТАСС

Из России выслан заместитель посла США Барт Горман.

Об этом сообщило американское посольство в Москве.

Как заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства.

Известно также, что Горман отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.

Информация о высылке Гормана появилась после визита посла США Джона Салливана в МИД РФ. Он покинул здание ведомства спустя 15 минут и отказался от комментариев.

Между тем в посольстве США сочли его высылку необоснованной и пригрозили ответными мерами.

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