«Единая Россия» проиндексировала пенсию военным выше уровня инфляции

Госдума обеспечила индексацию пенсий военным пенсионерам выше уровня инфляции. Соответствующий законопроект был принят сразу в трех чтениях. Документ подготовили депутаты от «Единой России» по поручению президента РФ Владимира Путина.

Индексация в 8,6% коснется 2,7 миллиона военных пенсионеров. В их числе — ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие, которые служили в армии РФ, органах внутренних дел, национальной гвардии и государственной противопожарной службе. В среднем размер пенсии для военных по выслуге лет в 2022 году составит порядка 33 300 рублей в месяц.

«Фракция „Единой России“ понимает и осознает необходимость нацеленности на продолжение курса повышения пенсий выше инфляции военным пенсионерам, и думаю это будет в последующем реализовываться», — подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

