Ради переезда посольства США из Киева во Львов уничтожат компьютеры

Опасаясь «наращивания российских сил у границы с Украиной», США решили временно перенести свое посольство из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что американская дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины», а также будет координировать дипломатические усилия для деэскалации ситуации.

По информации американских СМИ, в рамках переноса посольства США во Львов госдеп предписал уничтожить в киевской дипмиссии сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны.

Ранее посольство США призвало американских граждан как можно скорее покинуть Украину. Дипломаты считают ситуацию с безопасностью в этой стране непредсказуемой и способной ухудшиться без предупреждения, поэтому советуют рассмотреть возможность выезда безотлагательно.

Вашингтон также разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов.

Как сообщал «Ридус», об эвакуации с Украины части своих дипломатов и их семей заявили Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония и многие другие страны. В Киеве эти меры называют преждевременными и необоснованными, а глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает происходящее «тонкостями сложной дипломатической игры».