Иммунолог дала советы перенесшим «омикрон»

В течение двух-трех недель необходимо соблюдать режим сна 8−10 часов, обильно пить воду и не злоупотреблять физическими нагрузками, рекомендовала переболевшим омикрон-штаммом иммунолог Ирина Ярцева.

Она отметила, что для «омикрона» характерна интоксикация, выраженная слабость и чуть повышенная утомляемость.

Поэтому врач посоветовала дать организму спокойно восстановиться и в первые две недели от начала заболевания избегать повышенной физической активности.

«Даже работой не надо себя сильно перегружать. А в следующую неделю наращивать нагрузку до привычной, больше пить», — рассказала Ярцева в беседе с URA.RU.

Как писал ранее «Ридус», в первые недели после перенесенного коронавируса у выписанных пациентов существует высокий риск повторной госпитализации. Из-за влияния болезни на легкие, почки и печень, а также сердечно-сосудистую, пищеварительную и центральную нервную систему, пациент нуждается в медицинской реабилитации, которая должна проходить под строгим контролем врача.

По словам пульмонолога Галины Игнатовой, постковидная медицинская реабилитация должна быть направлена на восстановление основных функций пациента, облегчение симптомов одышки, повышение общей физической выносливости, коррекцию мышечной слабости, а также на мобильность больного, преодоление стресса и коррекцию нарушения сна.