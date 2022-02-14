Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале

В эфире Первого канала российская фигуристка Камила Валиева впервые рассказала о том, как на нее повлиял допинг-скандал.

«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций», — призналась она.

Тем не менее спортсменка пообещала настроиться на предстоящие выступления и показать все, на что она способна.

«Я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну», — цитирует 15-летнюю фигуристку ФАН.



По ее словам, ей очень важна поддержка и добрые пожелания в такое сложное время. «Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — добавила она.

Валиева также рассказала, что просидела семь часов на слушаниях CAS, на которых был всего один перерыв на 20 минут. «Но, видимо, это один из этапов, которые я должна пройти», — приводит слова спортсменки «360».



Теперь ей предстоит выступить в короткой программе 15 февраля, а в произвольной — 17 февраля.

Напомним, допинг-проба выявила в организме Валиевой запрещенное вещество триметазидин. Поскольку тест проводился 25 декабря, это допинговое нарушение не попадает под юрисдикцию Международного олимпийского комитета (МОК) и не относится к Олимпиаде. Спортивный арбитражный суд (CAS) учел это и не стал отстранять спортсменку от соревнований, но подчеркнул наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах проверки Валиевой.

Между тем исполком МОК не только отменил церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов, но также заранее предупредил, что если Валиева займет одно из призовых мест в личном соревновании, церемонию награждения тоже отменят.

В разговоре с «Ридусом» спортивный комментатор Кирилл Кикнадзе назвал бредом решение исполкома Международного олимпийского комитета не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Кикнадзе не верит, что спортсменка намеренно принимала допинг. По его мнению, нужно немедленно провести расследование и проверять всех, кто был причастен к рациону фигуристки и к ее медицинскому обслуживанию.



В свою очередь глава Ассоциации юристов России Сергей Алексеев назвал решение МОК неправомерным и нарушающим общее правило Олимпийской хартии.

