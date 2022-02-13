Отбор конкурсанта на «Евровидение-2022» от Украины завершился скандалом

Громким разоблачением завершился национальный отбор участника «Евровидения-2022» от Украины: судей обвинили в фальсификации результатов, а победительницу — в плагиате и сепаратизме.

По итогам зрительского голосования победила Алина Паш, однако честность подсчетов подвергли сомнению.

В прямом эфире телеканала «Общественный» целых четыре часа выбирали украинского конкурсанта из восьми артистов. В итоге Алина Паш с песней «Тени забытых предков» всего на один балл опередила группу Kalush Orchestra.

Объявленные результаты заставили усомниться в их правдивости и зрителей, и участников. На то были веские причины: ведущие путались в цифрах и тянули время, а таблица с баллами в какой-то момент и вовсе исчезла с экрана.

Членам жюри пришлось суммировать свои оценки с баллами зрительского голосования, вооружившись ручками и листочками.

Сразу после эфира лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк публично обвинил телеканал в фальсификации голосования. Обещание провести дополнительную проверку проигравших не устроило — рэперы намерены создать петицию на сайте президента Украины о фальсификации голосования в нацотборе на «Евровидение-2022».

Возникли большие вопросы и к самой победительнице, так как еще два года назад выяснилось, что Алина Паш посещала Крым после его присоединения к России и за это попала в скандально известную базу «Миротворец». В свое оправдание певица заявила, что в 2015 году она ездила в Крым на свадьбу знакомых, где пела и плясала как частное лицо.

Как сообщает kp.ru, свои претензии в Алине Паш имеются и у российских меломанов. Пользователи YouTube обвинили певицу в краже образа у Манижи. И действительно, этно-песня Алины, исполненная одновременно на английском и украинском, во многом созвучна с «Russian Woman», с которой Манижа участвовала конкурсе в прошлом году. Имидж и оформление номера тоже посчитали плагиатом.

Между тем музыкальный обозреватель, автор YouTube-канала RAMusic Рамин Абдулаев предположил в беседе с «360», что «никакого перевыбора не будет».

Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая в Италии.