Вирусолог Чумаков предупредил об опасности назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса может быть опаснее внутримышечной, заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Он объяснил, что нос связан с мозгом обонятельным нервом, в связи с чем все назальные медикаменты проходят тщательную оценку безопасности.

В интервью на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!» Чумаков предупредил, что такие вакцины могут нанести вред, поскольку антиген способен попасть в мозг по нерву.

«Это не так просто, как кажется», — цитирует вирусолога ФАН.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 способна защитить от заражения омикрон-штаммом.

В свою очередь вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что назальная вакцина от коронавируса максимально эффективна, если применять ее перед или практически в то же время, что и внутримышечную инъекцию.