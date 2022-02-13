День всех влюбленных потерял популярность у россиян в 4 раза за 15 лет

Лишь 12% жителей России планируют отмечать в этом году День всех влюбленных (14 февраля). Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Среди россиян в возрасте до 34 лет этот праздник намерен отметить каждый шестой (16%).

При этом его популярность среди женщин больше, чем среди мужчин — 14% респондентов против 11%.

Как показывают результаты опроса, 78% россиян не собираются отмечать День всех влюбленных, а каждый десятый (10%) пока не определился со своим решением.

В SuperJob.ru отметили, что этот праздник начали отмечать в России в первой половине 90-х годов, однако за 15 лет его популярность снизилась в 4 раза. Если в 2007 году его отмечал каждый второй россиянин (50%), то в 2009 году — 40% опрошенных, а в прошлом году — лишь 13%, пишет «Интерфакс».

Опрос был проведен 31 января — 9 февраля 2022 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные чеков с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах и салонах красоты по всей России за февраль прошлого года ради того, чтобы выяснить, какие подарки российские женщины предпочитают получать 14 февраля.