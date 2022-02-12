Власти Сочи решили эвакуировать жильцов многоквартирного дома из-за трещин

Из-за просадки грунта в шестиэтажном многоквартирном доме в Сочи были обнаружены трещины. В связи с этим местные власти приняли решение эвакуировать 60 жильцов.

Как сообщили в администрации города-курорта, на месте развернут межведомственный оперативный штаб во главе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

«Принято решение об эвакуации жильцов первого и второго подъездов в связи с их просадкой. Остальные подъезды не эвакуируют», — говорится в сообщении.

Причину произошедшего установят эксперты.

Отмечается, что указанный жилой дом из шести подъездов, расположенный на улице Дорога на Большой Ахун, 16, был построен в 1973 году. Причем первый и второй подъезды были построены на ленточном фундаменте, остальные — на сваях.

В администрации объяснили, что эвакуация необходима, поскольку нельзя рисковать жизнью и здоровьем людей. «Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь», — пообещал градоначальник.

«На данный момент дом отключен от газа и электроэнергии», — цитирует его ФАН.

