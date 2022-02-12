Стали известны детали переговоров Путина и Байдена
- 12 февраля 2022, 21:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она продолжалась больше часа.
Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.
Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.
Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.
Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.
В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины, а также сообщил, что Запад не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений
Ранее в МИД РФ предположили, что миф об угрозе «вторжения» России на Украину сфабриковали в НАТО.
Войти через социальные сети: