Минобороны США объявило о выводе из Украины своих военных инструкторов

Около 160 американских военных инструкторов будут временно выведены с территории Украины в связи с напряженной обстановкой.

Об этом решении сообщило Минобороны США.

Как пишет The New York Times, в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби говорится о том, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временном перемещении инструкторов «куда-либо в Европу». Уточняется, что речь идет о бойцах Национальной гвардии Флориды, которые работали на украинской базе, расположенной неподалеку от границы с Польшей.

«Министр обороны распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины. Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение», — написал Кирби на своей странице в Twitter. Он добавил, что США продолжат поддерживать отношения с украинскими вооруженными силами.

Газета отмечает, что эти 160 военных специалистов находятся на Украине с конца ноября 2021 года. Они консультировали и обучали украинских военнослужащих.

Ранее американский сенатор-республиканец Майкл Браун заявил, что страны Восточной Европы должны защищать себя сами. Так он прокомментировал решение президента США Джо Байдена об отправке трех тысяч военнослужащих в Европу. Браун считает, что Байден своими действиями может втянуть страну в очередной военный конфликт, кроме того, «слабость американского лидера на мировой арене поставит по угрозу еще большее число американских военнослужащих».