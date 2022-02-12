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Минобороны США объявило о выводе из Украины своих военных инструкторов

Георгий Самсонов
Американские военные

Американские военные

© flickr.com

Около 160 американских военных инструкторов будут временно выведены с территории Украины в связи с напряженной обстановкой.

Об этом решении сообщило Минобороны США.

Как пишет The New York Times, в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби говорится о том, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временном перемещении инструкторов «куда-либо в Европу». Уточняется, что речь идет о бойцах Национальной гвардии Флориды, которые работали на украинской базе, расположенной неподалеку от границы с Польшей.

«Министр обороны распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины. Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение», — написал Кирби на своей странице в Twitter. Он добавил, что США продолжат поддерживать отношения с украинскими вооруженными силами.

Газета отмечает, что эти 160 военных специалистов находятся на Украине с конца ноября 2021 года. Они консультировали и обучали украинских военнослужащих.

Ранее американский сенатор-республиканец Майкл Браун заявил, что страны Восточной Европы должны защищать себя сами. Так он прокомментировал решение президента США Джо Байдена об отправке трех тысяч военнослужащих в Европу. Браун считает, что Байден своими действиями может втянуть страну в очередной военный конфликт, кроме того, «слабость американского лидера на мировой арене поставит по угрозу еще большее число американских военнослужащих».

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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