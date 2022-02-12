В Орехово-Зуево загорелась крыша жилого дома

На улице Ленина в Орехово-Зуево огонь охватил крышу четырехэтажного жилого дома.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что пожар распространился и на верхний этаж. В некоторых окнах полыхает пламя.

Как сообщили «360» в подмосковном главке МЧС, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Всю территорию у дома заволокло серым дымом.

В тушении задействованы 67 человек и 24 единицы техники, уточняет телеканал.

По данным «РЕН ТВ», из дома эвакуированы 35 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Работа пожарных осложняется из-за деревянных перекрытий здания, которые способствуют быстрому распространению огня.

Прокуратура Московской области уже организовала проверку по факту возгорания, пишет ФАН.