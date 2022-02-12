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В Орехово-Зуево загорелась крыша жилого дома

Георгий Самсонов

кадр из видео

На улице Ленина в Орехово-Зуево огонь охватил крышу четырехэтажного жилого дома.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что пожар распространился и на верхний этаж. В некоторых окнах полыхает пламя.

Как сообщили «360» в подмосковном главке МЧС, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Всю территорию у дома заволокло серым дымом.

В тушении задействованы 67 человек и 24 единицы техники, уточняет телеканал.

По данным «РЕН ТВ», из дома эвакуированы 35 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Работа пожарных осложняется из-за деревянных перекрытий здания, которые способствуют быстрому распространению огня.

Прокуратура Московской области уже организовала проверку по факту возгорания, пишет ФАН.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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