В Орехово-Зуево загорелась крыша жилого дома
- 12 февраля 2022, 18:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На улице Ленина в Орехово-Зуево огонь охватил крышу четырехэтажного жилого дома.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что пожар распространился и на верхний этаж. В некоторых окнах полыхает пламя.
Как сообщили «360» в подмосковном главке МЧС, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Всю территорию у дома заволокло серым дымом.
В тушении задействованы 67 человек и 24 единицы техники, уточняет телеканал.
По данным «РЕН ТВ», из дома эвакуированы 35 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Работа пожарных осложняется из-за деревянных перекрытий здания, которые способствуют быстрому распространению огня.
Прокуратура Московской области уже организовала проверку по факту возгорания, пишет ФАН.
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