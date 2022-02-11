На Москве-реке спасли провалившуюся под лед олимпийскую чемпионку

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова провалилась под лед, когда отправилась по замерзшей Москве-реке посмотреть на строительство в Мневниках.

К счастью, на помощь к ней пришли сотрудники поисково-спасательной станции Фили, сообщает «РЕН ТВ».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как спасать 53-летнюю спортсменку приплыл катер на воздушной подушке.

Как отмечает телеканал, на место происшествия также прибыли врачи скорой помощи. Привалову доставили в больницу с сильным переохлаждением.

Чемпионкой Олимпийских игр Ирина Привалова стала в 2000 году, завоевав золотую медаль в забеге на 400 метров с барьерами. Спортсменка также неоднократно побеждала на чемпионатах мира, Европы и России. В настоящее время она — первый вице-президент и член Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики.