Группа американских истребителей F-15 переброшена в Польшу

Командование ВВС США в Европе сообщило о переброске в Польшу группы истребителей F-15 Eagle.

В сообщении командования говорится, что переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО.

Самолеты были отправлены с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии. Предполагается, что они будут взаимодействовать с польскими и датскими F-16, которые выполняют миссии альянса по патрулированию воздушного пространства на Балтике.

«Дополнительные истребители укрепят боеготовность и оборону союзников на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи Украины», — указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что помимо патрулирования американские самолеты будут отрабатывать в регионе вместе с союзниками действия против воздушных и наземных целей.

Ранее Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыла группа стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

Как сообщал «Ридус», в рамках операции по усилению контингента американских военных США перебросили в Польшу военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины.