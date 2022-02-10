Путин объяснил свои слова про красавицу в отношении Украины

Президент РФ Владимир Путин объяснил фразу «Нравится не нравится — терпи, моя красавица», сказанную им в контексте необходимости исполнения Киевом Минских договоренностей.

Российский лидер подчеркнул, что его слова не имели никакого «личного измерения».

«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — цитирует Путина газета «Известия».

Он добавил, что если Украина приняла на себя обязательства по Донбассу, то их надо выполнять.

Как отмечает издание, слова про красавицу Путин произнес после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись 7 февраля в Москве. Так российский лидер прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему не нравится ни один из пунктов Минских соглашений.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства подразумевал необходимость выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

В свою очередь Зеленский согласился с тем, что Украина красавица, но выразил недовольство в связи с употреблением российским лидером местоимения «моя».

Между тем реакция пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки была уже совершенно неадекватной. Она заявила, что «любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США». «Мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства», — цитирует ее ФАН.