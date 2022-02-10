Глава МИД Британии не признала суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом

Во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что отказывается признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт пришлось поправить Трасс и объяснить ей, что это исконно российские территории.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники, в ходе переговоров Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной, на что Лавров ей напомнил, что военные части находятся на территории своего государства. Затем он задал британской коллеге вопрос: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» В ответ Трасс заявила: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Ранее официального представителя МИД РФ Марию Захарову удивил тот факт, что на переговорах британский министр не опровергла публикацию хакерами Anonymous подлинных документов британского МИД о тайном масштабном финансировании российских СМИ и НПО через британские дипмиссии и структуры Би-би-си и Thomson Reuters.

По информации «РЕН ТВ», в ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что отношения Москвы и Лондона находятся на самой низкой отметке за последние годы.

Лавров также назвал переговоры с Трасс разговором «немого с глухим», пишет газета «Известия».



Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Стороны указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью, отмечает газета «Взгляд».



Как сообщал «Ридус», министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о новом режиме санкций к России, который будет готов к 10 февраля на случай гипотетического вторжения российских вооруженных сил на Украину.

