В «Единой России» предлагают сделать наказание для педофилов еще жестче

Закон о пожизненном заключении, инициированный единороссами, для педофилов вступил в силу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что максимально жесткое наказание за сексуальное надругательство над несовершеннолетними будет грозить тем, кто уже был осужден за педофилию либо совершил насильственные действия в отношении двух и более детей.

По словам Володина, несмотря на вступление в силу закона, в законодательстве «по этой проблеме остается много пробелов». Он считает, что «работу необходимо продолжить».

«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», — указал глава Госдумы.

Вячеслав Володин уверен, что педофилов нужно наказывать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила установить за освобожденными из мест лишения свободы педофилами пожизненный административный надзор, а также лишить их права на УДО.

«Необходимо создать реестр осужденных за такие преступления. Ставить в их паспортах специальную отметку. Запретить преступникам доступ в интернет, чтобы перекрыть им дорогу к детям. Также коллегами выдвигаются и другие инициативы по ужесточению наказания. Они обсуждаются в парламенте, над некоторыми из них уже ведется работа», — сообщила Кузнецова.

