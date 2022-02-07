Губернатор Калужской области решил ввести ограничения для мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о своем намерении запретить мигрантам работать в сфере транспорта, торговли и общественного питания.

Кроме того, он собирается сократить количество выдаваемых им патентов и проверять уровень знания русского языка у тех, кто стремится получить российское гражданство.

В своем сообщении в Telegram-канале Шапша отметил, что в настоящий момент проблема мигрантов стоит наиболее остро.

«Наша задача вернуть контроль над ситуацией», — подчеркнул глава региона.

Он также уточнил в интервью «Подъёму», что планируемые ограничения будут частичными. «Мы же не запрещаем все. Мы будем сокращать количество квот только до той степени, чтобы закрыть те вакансии, которые не заполняются местными», — объяснил губернатор.

Шапша заверил, что речь идет не об обнулении, а об ограничении. По его словам, в прошлом году произошла рассинхронизация, когда в Калужскую область приехало гораздо больше, чем требовалось. «Этот процесс мы обязательно должны взять под контроль и остановить», — подытожил он.

Как писал ранее «Ридус», Владислав Шапша вошел в топ-10 губернаторов новой волны, сформированный экспертами ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР. Опрос ВЦИОМ показал, что жители Калужской области в основном согласны с этим утверждением: 54% опрошенных заявили, что Шапша соответствует понятию «губернатор новой волны».