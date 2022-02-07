Глава МИД Украины обозначил «красные линии» Киева на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал своей немецкой коллеге Анналене Бербок о «красных линиях» Киева на Донбассе.

По его словам, власти Украины не пойдут ни на какие уступки относительно территориальной целостности страны в рамках ее международно-признанных границ.

«Второе — мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми „Донецкими и Луганскими народными республиками“. Это не предусмотрено Минскими договоренностями», — цитирует Кулебу газета «Известия».

Он также заверил, что украинский народ всегда будет принимать решения, касающиеся внешней политики государства.

Министр добавил, что Бербок не принуждала его ни к каким уступкам в вопросе урегулирования конфликта.

Как отмечает издание, глава МИД Германии — одна из четырех министров иностранных дел стран Евросоюза, которые прибыли на Украину 7 февраля. В нынешнем году это уже второй визит Бербок.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять Киеву оружие, как бы ни настаивали на этом украинские власти.

В свою очередь Кулеба предупредил, что украинцы «на десятилетия» запомнят отказ немцев поставлять Киеву вооружения.