Парламент Австрии одобрил решение минздрава не признавать «Спутник V»

В Австрии решили не включать российскую вакцину «Спутник V» в программу обязательной вакцинации от коронавируса.

Такое решение минздрава страны одобрил Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента).

При этом, помимо уже зарегистрированных в ЕС препаратов, в список признанных в Австрии вакцин вошли две китайские и три индийские.

Привитым же «Спутником V» придется повторно проходить вакцинацию. Однако в том случае, если они полностью вакцинированы, им можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами.

В январе глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн подтвердил, что в Австрии много привитых «Спутником V», и пообещал, что власти изучат вопрос признания сертификата вакцинации российским препаратом.

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский назвал решение минздрава дискриминирующим и отметил, что применение закона может создать новые барьеры для двусторонних контактов.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19.