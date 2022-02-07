Поклонская раскрыла круг своих обязанностей в Россотрудничестве

Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, чем будет заниматься на новом поприще.

В качестве замглавы Россотрудничества она будет защищать права соотечественников за рубежом, а также займется вопросами культуры и искусства.

«С коллективом управления познакомилась, все ребята инициативные, поэтому планов много», — сообщила «РИА Новости» Поклонская.

Ранее «Ридус» писал о том, что президент России Владимир Путин освободил Поклонскую от должности посла РФ в Кабо-Верде и назначил ее на должность заместителя главы Россотрудничества.

Напомним, Поклонская, которая еще несколько месяцев назад была назначена послом в Кабо-Верде, так и не уехала на место новой работы и продолжала жить в России. На следующий день после того, как об этом стало известно, девушка заявила, что не будет вступать в должность.

