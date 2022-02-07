Кравцов призвал восстановить на работе педагога, уволившуюся из-за травли

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов вступился за петербургскую учительницу Серафиму Сапрыкину, которой пришлось уволиться после того, как она прочитала на уроке стихи обэриутов.

Руководство школы обрушилось на педагога с гневной критикой. В частности, директор учебного заведения якобы назвала репрессированных в сталинские годы поэтов «врагами народа».

Министр отреагировал на произошедшее и заявил о необходимости восстановить Сапрыкину на работе.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать „дубину“ по поводу и без, что мы получим на выходе?», — цитирует Кравцова ТАСС.

Он призвал полностью восстановить Сапрыкину в своих правах и дать ей возможность работать с детьми. Глава Минпросвещения также сообщил, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.

Свое мнение по поводу ситуации с Сапрыкиной высказала одна из учениц петербургской гимназии. По ее словам, эта учительница — очень добрый и отзывчивый человек, а также лучший педагог в школе. Кроме того, в беседе с газетой «Известия» гимназистка отметила жесткость характера директора гимназии, назвав ее авторитарной. Она также рассказала о непростых отношениях директрисы со школьниками, их родителями и другими учителями.

Между тем в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга заявили «Интерфаксу», что педагог петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина самовольно изменила тему урока и стала читать стихи Хармса и Введенского вместо рассказа о битве под Москвой. Учительница в свою очередь утверждает, что согласовала урок с завучем.

В администрации также уточнили, что учительницу не вынуждали уволиться, она это сделала по собственному желанию.

По словам самой Сапрыкиной, ей угрожали увольнением по статье «утрата доверия», если она не подаст заявление по собственному желанию.