Боррель: газ подорожал в странах ЕС в 6-10 раз

По сравнению с прошлым годом цены на природный газ в странах Евросоюза выросли в 6−10 раз, сообщил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, сложившаяся ситуация оказывает большое давление на цены на электричество.

Он предупредил, что если цены на энергию в ЕС останутся высокими и в нынешнем году, это ощутимо скажется на восстановлении экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Боррель также отметил, что «сложности с поставками газа» в Европе вызваны «кризисом отношений с Россией». Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу. Он добавил, что в последние недели Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, но «отказалась» поставлять дополнительный газ для пополнения хранилищ Европы.

Ранее Боррель заявил об угрозе полного прекращения поставок газа из России на фоне обострения ситуации на Украине.