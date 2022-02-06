В Индии зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

Регистрацию в Индии прошла российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Этот препарат был одобрен медицинским регулятором Индии.

В сообщении отмечается, что «Спутник Лайт» станет значительной частью программ вакцинации в Индии и поможет в борьбе с различными вариантами коронавируса, включая омикрон-штамм.

«Спутник Лайт» доказал эффективность и в качестве вакцины, и в качестве бустера, который стимулировал более сильный иммунный ответ по сравнению с одной вакцинацией, приводятся слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева в Telegram-канале препарата.

Он подчеркнул, что бустирование со «Спутником Лайт» является ключом к оценке эффективности и продолжительности действия других вакцин, в том числе и против «омикрона».

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о стопроцентной защите от омикрон-штамма у получивших бустерную дозу «Спутника Лайт».