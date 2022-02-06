На стройке станции метро «Новаторская» в Москве вспыхнул пожар
- 06 февраля 2022, 19:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На месте строительства столичной станции метро «Новаторская» возник пожар.
Как сообщил источник «360» в экстренных службах города, возгорание произошло в котловане глубиной 15 метров по адресу: Ленинский проспект, 97.
Пожару был присвоен уровень 1-бис, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
В региональном главке МЧС сообщили телеканалу, что пожарные приступили к тушению.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что стройка сильно задымлена.
Позднее стало известно, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Как сообщили «РИА Новости» в столичном главке МЧС, горит деревянная опалубка.
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