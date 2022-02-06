Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на ОИ-2022

Третье место в могуле заняла на Олимпиаде в Пекине российская фристайлистка Анастасия Смирнова.

Победительницей соревнований стала австралийка Джакара Энтони, а серебряную медаль завоевала американка Джелин Кауф.

В активе сборной России на Олимпийских играх уже пять наград — одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Ранее первым российским чемпионом ОИ-2022 стал лыжник Александр Большунов, одержавший победу в скиатлоне. Вторым в этой гонке финишировал россиянин Денис Спицов.

В субботу лыжница Наталья Непряева открыла счет наградам наших олимпийцев, заняв второе место в скиатлоне на дистанции 15 километров. Золото досталось норвежке Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева отстала от победительницы на 30,2 секунды.

Кроме того, бронзовую медаль в смешанной эстафете завоевали российские биатлонисты.