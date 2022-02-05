Кандидат в президенты Франции Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО

Претендующая на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.

По мнению лидера правой партии «Национальное объединение», это следует сделать для защиты интересов государства.

«Поэтому мы выйдем из НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — приводит газета «Известия» слова Ле Пен, сказанные на встрече со своими избирателями в Реймсе.

Кроме того, Ле Пен предложила заменить Евросоюз на Европейский альянс наций. «В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место в Совете Безопасности», — цитирует политика «РИА Новости».

Она добавила, что деятельность Европейского альянса наций «будет основана на суверенитете народов».

Собравшимся на встрече избирателям были показаны видеообращения политиков из других стран, в том числе Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии, которые поддерживают кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. В ее поддержку также выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Марин Ле Пен является самым опасным для государства человеком. Он считает, что избрание ее президентом приведет к расколу в обществе и гражданской войне. По его мнению, идея Ле Пен о «нулевой миграции» технически невыполнима, а фактическое прекращение притока мигрантов «нежелательно» для будущего Франции.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле нынешнего года. Согласно данным социологических опросов, помимо действующего президента Эммануэля Макрона, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Марин Ле Пен и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. При этом Макрон еще не объявил о своем участии в предвыборной гонке.