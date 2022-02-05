РПЦ намерена помогать бывшим заключенным

Русская православная церковь предлагает свою помощь всем бывшим заключенным, которым нелегко адаптироваться к нормальной жизни.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 1» он объяснил, что, выйдя из мест заключения, не все отбывшие срок осужденные долго остаются на свободе.

По его словам, они зачастую вновь совершают преступления и попадают за решетку. Митрополит предположил, что это происходит из-за того, что бывшие заключенные просто отвыкают от нормальной жизни.

«Церковь готова всячески помогать тем людям, которые выходят на свободу. Помогать им, прежде всего, вернуться к нормальной жизни, к своей семье, к исполнению служебных обязанностей и забыть как страшный сон тот опыт, который они имели в местах лишения свободы», — цитирует священника «360».

Он отметил, что это очень важный для страны вопрос, поскольку в местах заключения на данный момент находятся десятки тысяч людей, многие из которых не способны адаптироваться к непривычной для них жизни после освобождения.

На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о законопроекте, который предусматривает создание специальной службы помощи заключенным. По оценке министра, 44% освободившихся заключенных спустя какое-то время снова совершают преступления.

Между тем в правозащитной среде со скепсисом отнеслись к возможности создания эффективной службы пробации заключенных с целью их подготовки к выходу на свободу и реабилитации после тюремного срока.