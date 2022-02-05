В Роспотребнадзоре объяснили необходимость смягчения антикоронавирусных мер

Россия пошла на смягчение антикоронавирусных мер. Об этом стало известно из приказа Министерства здравоохранения и постановления главного санитарного врача РФ. Документы были опубликованы в субботу, 5 февраля, на официальном портале правовой информации.

Во-первых, отменяется карантин для людей, контактировавших с носителями коронавирусной инфекции (COVID-19). Ранее такие лица были обязаны находиться на изоляции не менее семи дней.

Во-вторых, больничный россиянам с симптомами ОРВИ или COVID-19 будет оформляться на семь дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. Через семь дней медработник должен связаться с больным и, если он чувствует себя хорошо, то больничный закрывается. Если болезнь не отступила, то врач проведет осмотр и продлит больничный еще на семь дней. При выписке сдавать ПЦР или экспресс-тест не обязательно.

В приказе Минздрава указано, что медик впредь будет приезжать к пациенту с экспресс-тестом. Если тест показал две полоски, человек считается зараженным коронавирусом. Подтверждения данного статуса с помощью ПЦР больше не требуется.

В-третьих, для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционное обучение, теперь нужно не менее 20% болеющих учеников. Ранее было достаточно одного ребенка.

Послабления вызваны «изменением в характере эпидемического процесса в связи со штаммом „омикрон“, умеренной тяжестью течения болезни и высокой распространенностью возбудителя в популяции среди здоровых лиц», рассказал в интервью «Ридусу» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа. Схожесть штамма „омикрон“ с ОРВИ и гриппом позволяет внести ряд изменений в схему противоэпидемических мероприятий. В частности, принято решение сконцентрироваться на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания, а также отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при столь большом количестве вновь выявляемых случаев заболевания», — пояснил ученый.

«Что касается школ, то практика организации дистанционного обучения при 20% и более заболевших детей в классе успешно применялась и применяется при ОРВИ и гриппе. Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом „омикрон“. Оно схоже с течением ОРВИ. Данный подход будет применяться с 6 февраля этого года», — добавила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.