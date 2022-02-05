Срок лечения больных COVID-19 сократится в Москве до семи дней с 6 февраля

При отсутствии у пациентов симптомов коронавируса срок их лечения будет сокращен в Москве до семи дней.

Новое правило вступит в силу с 6 февраля.

Как уточнили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, нововведение распространяется только на тех, чей диагноз будет установлен в период с 6 февраля.

В этом случае по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза и при отсутствии симптомов заболевания москвичи смогут прекратить режим самоизоляции. До окончания указанного срока лечения с пациентом свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист.

В сообщении оперштаба также обращается внимание на то, что тем жителям Москвы, которые заболели коронавирусом до 6 февраля, придется соблюдать режим изоляции в течение двух недель. До окончания этого срока с ними также свяжется врач поликлиники.

Ранее стало известно, что в России срок карантина для заболевших COVID-19 сокращают до семи дней. До этого заболевшим необходимо было уходить на двухнедельную самоизоляцию.



Роспотребнадзор также выпустил постановление, согласно которому изоляция для контактировавших с больными СOVID-19 отменяется. Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более недели, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

