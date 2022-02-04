Столтенберг назвал расширение НАТО на восток «историей большого успеха»

Комментируя совместное заявление России и Китая, в котором обе страны выступили против дальнейшего расширения НАТО, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал расширение военного блока на восток «историей большого успеха».

В интервью американскому телеканалу MSNBC он заявил, что страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, в результате чего число членов НАТО почти удвоилось с конца холодной войны.

«Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — сказал Столтенберг.

По его словам, когда речь заходит об отношении к расширению НАТО, возникает дилемма между свободой выбора независимых наций и возвращением к «эпохе сфер влияния великих держав».

Столтенберг указал на то, что речь идет не об экспансии альянса, а об уважении прав каждой суверенной нации выбирать собственный путь, в том числе решать, хотят ли они принадлежать НАТО или нет. Он подчеркнул, что НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в свои ряды.

Напомним, США и их союзники ответили отказом на требование России гарантировать нераспространение НАТО на восток.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти собираются в скором времени отправить небольшой дополнительный контингент войск в Восточную Европу.